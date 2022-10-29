Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Украины может вернуться уже весной. Это зависит от ситуации в стране
В последний раз трофей не был разыгран
Фото Павла Кубанова - УАФ
Издание FanDay сообщило о том, что розыгрыш Кубка Украины в текущем сезоне может стартовать уже предстоящей весной. Медиа получило данную информацию от члена Исполнительного комитета УАФ Валерия Новобранца.
Однако, старт весной может и не состояться. Как сообщается, решение будет зависеть от обстановки в Украине на тот момент времени.
Лучшими по количеству побед являются киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" - у обеих команд по 13 побед. Лучший же по выходам в финал все же "Шахтер". Второе – "Динамо", третье, и по победам, и по финалам – "Черноморец".
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