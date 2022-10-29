Кубок Украины может вернуться уже весной. Это зависит от ситуации в стране

Издание FanDay сообщило о том, что розыгрыш Кубка Украины в текущем сезоне может стартовать уже предстоящей весной. Медиа получило данную информацию от члена Исполнительного комитета УАФ Валерия Новобранца.

Однако, старт весной может и не состояться. Как сообщается, решение будет зависеть от обстановки в Украине на тот момент времени.

Лучшими по количеству побед являются киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" - у обеих команд по 13 побед. Лучший же по выходам в финал все же "Шахтер". Второе – "Динамо", третье, и по победам, и по финалам – "Черноморец".