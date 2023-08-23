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Мариуполь - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мариуполь - Колос: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Колос
Безусловно, гости являются явными фаворитами этого противостояния и если не случится чудо, они должны пройти дальше. "Колос" занимает третье место в чемпионате, поэтому бороться с этим соперником приазовцам будет довольно сложно. Напомним, что прошлый тур Первой лиги "Мариуполь" пропустил.
Игра начнется в 14.00. Смотрите прямо в этой новости.
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