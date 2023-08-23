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Мариуполь - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Кубок Украины
(1 голосов)

Мариуполь - Колос: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Мариуполь - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

Безусловно, гости являются явными фаворитами этого противостояния и если не случится чудо, они должны пройти дальше. "Колос" занимает третье место в чемпионате, поэтому бороться с этим соперником приазовцам будет довольно сложно. Напомним, что прошлый тур Первой лиги "Мариуполь" пропустил.

Игра начнется в 14.00. Смотрите прямо в этой новости.

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В статье: Колос (Ковалевка) ФСК Мариуполь смотреть футбол онлайн
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