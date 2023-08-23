Мариуполь - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Безусловно, гости являются явными фаворитами этого противостояния и если не случится чудо, они должны пройти дальше. "Колос" занимает третье место в чемпионате, поэтому бороться с этим соперником приазовцам будет довольно сложно. Напомним, что прошлый тур Первой лиги "Мариуполь" пропустил.

Игра начнется в 14.00. Смотрите прямо в этой новости.