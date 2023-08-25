  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Игрок Вереса: Мы выиграли действительно тяжелую игру
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Вереса: Мы выиграли действительно тяжелую игру

Кубок Украины
(1 голосов)

Владислав Шарай - о победе в матче Кубка Украины

Игрок Вереса: Мы выиграли действительно тяжелую игру

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Владислав Шарай поделился эмоциями от победы над "Эпицентром" (3:1) в 1/16 финала Кубка Украины. Хавбек отметился дублем в этой игре.

"Эмоции - положительные. Мы выиграли действительно тяжелую игру. "Эпицентр" - хорошая и очень сыгранная команда, играющая в футбол. Но мы приезжали сюда за победой - и мы победили.

Читайте такжеТренер Эпицентра: Не могут 11 футболистов вытягивать и чемпионат, и Кубок

Свой второй в матче гол мог забивать раньше. Была ситуация, когда уже выходил практически один на один с голкипером. Кричал Михаилу Шестакову, чтобы он оставил мяч. Он не услышал и оказался в положении вне игры. Но будем считать, что потом он исправился, когда отдал мне передачу уже на пустые ворота", - приводит слова полузащитника пресс-служба ровенчан.

По теме
yellow-arrow
Квасница: Хочу забивать еще и не буду на этом останавливаться
yellow-arrow
Тренер Эпицентра: Не могут 11 футболистов вытягивать и чемпионат, и Кубок
yellow-arrow
Пономарев: Доволен результатом, но не доволен игрой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Владислав Шарай Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде