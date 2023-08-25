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Игрок Вереса: Мы выиграли действительно тяжелую игру
Владислав Шарай - о победе в матче Кубка Украины
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Владислав Шарай поделился эмоциями от победы над "Эпицентром" (3:1) в 1/16 финала Кубка Украины. Хавбек отметился дублем в этой игре.
"Эмоции - положительные. Мы выиграли действительно тяжелую игру. "Эпицентр" - хорошая и очень сыгранная команда, играющая в футбол. Но мы приезжали сюда за победой - и мы победили.
Свой второй в матче гол мог забивать раньше. Была ситуация, когда уже выходил практически один на один с голкипером. Кричал Михаилу Шестакову, чтобы он оставил мяч. Он не услышал и оказался в положении вне игры. Но будем считать, что потом он исправился, когда отдал мне передачу уже на пустые ворота", - приводит слова полузащитника пресс-служба ровенчан.
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