Игрок Вереса: Мы выиграли действительно тяжелую игру

Полузащитник "Вереса" Владислав Шарай поделился эмоциями от победы над "Эпицентром" (3:1) в 1/16 финала Кубка Украины. Хавбек отметился дублем в этой игре.

"Эмоции - положительные. Мы выиграли действительно тяжелую игру. "Эпицентр" - хорошая и очень сыгранная команда, играющая в футбол. Но мы приезжали сюда за победой - и мы победили.

Свой второй в матче гол мог забивать раньше. Была ситуация, когда уже выходил практически один на один с голкипером. Кричал Михаилу Шестакову, чтобы он оставил мяч. Он не услышал и оказался в положении вне игры. Но будем считать, что потом он исправился, когда отдал мне передачу уже на пустые ворота", - приводит слова полузащитника пресс-служба ровенчан.