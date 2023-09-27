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Динамо огласило состав на матч с Оболонью в Кубке Украины. Играет почти основа
Стартует 1/8 турнира
fcdynamo.com
"Динамо" Киев опубликовало стартовый состав на матч против "Оболони" в Кубке Украины. Встреча начнется в 17:00.
Стартовые 11 выглядят следующим образом:
- Нещерет
- Дубинчак
- Попов
- Биловар
- Караваев
- Бражко
- Андриевский
- Буяльский
- Диалло
- Ярмоленко
- Бенито
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Источник:телеграм Динамо
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