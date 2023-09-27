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Динамо огласило состав на матч с Оболонью в Кубке Украины. Играет почти основа

Кубок Украины
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Стартует 1/8 турнира

Динамо огласило состав на матч с Оболонью в Кубке Украины. Играет почти основа

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" Киев опубликовало стартовый состав на матч против "Оболони" в Кубке Украины. Встреча начнется в 17:00.

Стартовые 11 выглядят следующим образом:

  1. Нещерет
  2. Дубинчак
  3. Попов
  4. Биловар
  5. Караваев
  6. Бражко
  7. Андриевский
  8. Буяльский
  9. Диалло
  10. Ярмоленко
  11. Бенито
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В статье: Кубок Украины Динамо (Киев) Оболонь-Бровар
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Источник:
телеграм Динамо

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