Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Эти команды в этом сезоне уже играли друг с другом. "Оболонь" тогда дала бой, но проиграла. Удастся ли "пивоварам" взять реванш у "Динамо" уже в Кубке Украины? Узнаем сегодня вечером.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало матча – в 17:00. Смотреть можно на общедоступном телеканале 2+2 и YouTube.

Кубок Украины. 1/8-й финала

27.09.2023. Киев. "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле – Назарий Дёрдь

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – "2+2", YouTube