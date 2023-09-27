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Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Оболонь - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇27.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Эти команды в этом сезоне уже играли друг с другом. "Оболонь" тогда дала бой, но проиграла. Удастся ли "пивоварам" взять реванш у "Динамо" уже в Кубке Украины? Узнаем сегодня вечером.
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Начало матча – в 17:00. Смотреть можно на общедоступном телеканале 2+2 и YouTube.
Кубок Украины. 1/8-й финала
27.09.2023. Киев. "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле – Назарий Дёрдь
"Оболонь" 17:00 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – "2+2", YouTube
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