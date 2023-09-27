  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Оболонь - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇27.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Эти команды в этом сезоне уже играли друг с другом. "Оболонь" тогда дала бой, но проиграла. Удастся ли "пивоварам" взять реванш у "Динамо" уже в Кубке Украины? Узнаем сегодня вечером.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало матча – в 17:00. Смотреть можно на общедоступном телеканале 2+2 и YouTube.

Кубок Украины. 1/8-й финала
27.09.2023. Киев. "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле – Назарий Дёрдь

"Оболонь" 17:00 "Динамо"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – "2+2", YouTube

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Оболонь - Динамо
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Обоюдный экзамен. Текстовый онлайн матча Кубка Украины Виктория Сумы - Минай
yellow-arrow
Бизимана: Игра с Черноморцем в Кубке для нас не менее важна, чем УПЛ
yellow-arrow
Полесье - Днепр-1. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде