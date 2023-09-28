Скрипник - о матче с Металлистом 1925: Через такие матчи решаются психологические моменты

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник поделился своими впечатлениями от кубковой встречи 1/8 финала с "Металлистом 1925" (3:0).

- Кубковая игра – это всегда игра до победы. Я благодарю своих ребят, которые показали характер после поражения дома от "Кривбасса" – 1:4. Настраивались на этот матч серьезно. Практически никаких шансов сейчас сопернику не дали. Я доволен прежде всего тем, что мы смогли изменить свое плохое настроение, которое держалось несколько дней.

- Можно было предположить, что Вы дадите сыграть ребятам, у которых меньше практики в чемпионате. Почему вышла основа?

- Я решил так, потому что только через матчи можно обрести уверенность. И вот именно через такие матчи, как сегодня, решаются те психологические моменты, о которых уже я сказал. У нас не будут играть следующую игру Корниенко и Сантана, так что молодежь свой шанс получит точно.

– "Ворскла" уже выходит на тот уровень, к которому вы стремитесь?

– У нас была хорошая серия из трех подряд побед. Мы обыграли на выезде "Верес", что очень сложно. Затем – "Черноморец", "Александрию". Возникла пауза и я сказал, что пользы для нас она сейчас не принесет. Это был сбитый ритм, и спустя две недели уже совсем другая картина. Особенно это касается игры с "Кривбассом", где мы уступили заслуженно. По своему опыту могу сказать, что уверенность приходит только тогда, когда ты играешь основой, есть люди, которые выходят на замену, чувствуя поддержку более опытных партнеров по команде. Сегодня остаемся в Киеве, завтра проведем тренировку в первой половине дня, а затем отправляемся во Львов на матч с "Шахтером".