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Сенсация осени. ФОТОрепортаж с матча Кубка Украины Оболонь – Динамо 1:0
Динамо прощается с перспективами выиграть этот турнир
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Ох и жарко было в среду вечером на столичной "Оболони-Арене". Местная команда принимала местного гранда – киевское "Динамо". Это уже был второй матч между этими коллективами в текущем сезоне, и на этот раз "Оболони" удалось взять реванш у более именитого соперника. Поскольку в Кубке Украины нет возможности исправить ошибки, то "Оболонь" оставила "Динамо" с носом. Как это было, видела фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Она и делится своими работами.
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