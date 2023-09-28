Сенсация осени. ФОТОрепортаж с матча Кубка Украины Оболонь – Динамо 1:0

Ох и жарко было в среду вечером на столичной "Оболони-Арене". Местная команда принимала местного гранда – киевское "Динамо". Это уже был второй матч между этими коллективами в текущем сезоне, и на этот раз "Оболони" удалось взять реванш у более именитого соперника. Поскольку в Кубке Украины нет возможности исправить ошибки, то "Оболонь" оставила "Динамо" с носом. Как это было, видела фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Она и делится своими работами.

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