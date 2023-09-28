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Пердута: Пора прервать полосу неудач в УПЛ

Кубок Украины
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"Ворскла" пробилась в четвертьфинал Кубка Украины

Пердута: Пора прервать полосу неудач в УПЛ

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Капитан и защитник "Ворсклы" Игорь Пердута рассказал о победе над "Металлистом 1925" (3:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

"Мы были ближе к победе, однако нельзя сказать, что она была легкой. "Металлист 1925" – хорошо обученная команда, которая пытается действовать комбинационно и поэтому было важно усложнить ей контроль мяча. Это нам удалось благодаря плотной игре в средней зоне. Добавил уверенности и быстрый гол, а когда перед перерывом счет стал 2:0, то поверили, что своего уже не упустим.

Хотя нельзя сказать, что, пропустив второй раз, харьковчане выбросили белый флаг. Им хватало назойливости, однако в нескольких эпизодах на высоте был наш вратарь Исенко.

Конечно, очень довольны, что пробились в четвертьфинал Кубка Украины. Будем надеяться, что этот успех придаст нам воодушевления при подготовке к очередному календарному матчу с "Шахтером", который состоится 30 сентября. Пора прервать полосу неудач в УПЛ", – сказал Пердута.

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В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Пердута Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Sport.ua

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