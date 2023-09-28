Йожеф Сабо: Что Оболонь, что Динамо – обе команды одинаковы

В сыгранных накануне матчах 1/8 финала Кубка Украины не обошлось без сенсаций. Когда корреспондент UA-Футбол обратился к одному из самых авторитетных наших специалистов Йожефу Сабо с просьбой выделить самую главную из них, он назвал результат киевского поединка, в котором «Оболонь» победила «Динамо» (1:0).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Настоящая сенсация на этой кубковой стадии произошла единственная – проигрыш «Динамо». Кому!? «Оболони»! Это, кажется, в первый раз. Уже много лет такого не было, чтобы динамовцы вылетали раньше четвертьфинала. Я смотрел этот матч, и вот что могу сказать: нет такой игры в исполнении «Динамо», которую ждут его болельщики, которую жду я. Ну, нет – и все! Мы вчера увидели по игре – что «Оболонь», в которой по словам ее наставника, играл дублирующий состав, что «Динамо» – обе команды одинаковые. Повсюду борьба, борьба, борьба, подкаты. Все заканчивается тем, что судья останавливает игру и дает желтую карточку. Вот такая игра… И что тут поделаешь? Кубок есть Кубок – это такое дело. В 1/8 финала проиграл и «Днепр-1», правда, уступив сопернику в серии послематчевых пенальти. Некоторые команды (причем не только у нас, но и, скажем, в Англии) в кубковых поединках выставляют резервистов, не считая этот турнир приоритетным. Но я никак не допускаю мысли, что «Динамо» не хотело у «Оболони» выиграть. Но случилось то, что случилось. Возможно, динамовские игроки такие, а может, психология у них такая. Ты выходишь на кубковый матч, да отдавайся ему полностью! А сколько ошибок, Боже мой! И поверьте, я в данном случае не критикую «Динамо», мне просто жалко эту команду.

- Как Вы думаете, что может изменить ситуацию к лучшему?

– Ничего не изменит. Денег нет, чтобы купить на ту или иную позицию нормального игрока. А классные иностранцы все равно не приедут. Хотя другие клубы их приглашают – «Шахтер», «Рух»… Правда, берут таких легионеров, на которых раньше бы и не посмотрели. А что поделаешь… Так вот «Динамо» новых игроков не возьмет. Кто есть в заявке – тот и есть. Поэтому нужно играть ими. Сейчас такая ситуация, что все команды – что «Динамо», что «Шахтер», что «Днепр-1» – все они одинаковые. Я заметил, что психология у нынешней молодежи какая-то не такая, как хотелось бы.

– Что именно имеете в виду?

– Нет твердости характера, как у настоящих мужиков. А то, что не хватает мастерства, это мы видим каждый раз. Возьмите любую команду – посмотрите, как, скажем, делает игрок передачу. Он бежит с мячом и вместо того, чтобы отдать его пертнеру на тридцать метров на свободное пространство, продолжает бежать. И только потом, в пяти метрах, пасует. Для меня это дикость! А такой элемент, как остановка мяча! От игрока, которому он адресуется, мяч улетает метров на пять, а то и больше! Нужно же принимать мяч, скажем, на ту же грудь на мякоть, а он принимает на позвоночник. Так же и при остановке мяча ногой. Следует в таких случаях применять «пружинный» подход. То же самое касается и техники ударов по воротам. Часто они выполняются, когда мяч не подготовлен для правильного удара – и летит далеко вверх. Вот такие вот неутешительные дела.