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Тренер Виктории перед матчем с Шахтером: Порядок иногда бьет класс
Четвертьфинальный поединок Кубка Украины уже сегодня
Фото: viktoriyafc
Главный тренер "Виктории" Анатолий Бессмертный поделился своими ожиданиями от противостояния c "Шахтером" в рамках 1/4 финала Кубка Украины.
"Мы будем только номинальными хозяевами, ведь поединок состоится не в Сумах. У нас одна, но достаточно существенная потеря: из-за травмы не сможет помочь лидер атак Вадим Шаврин. Постараемся так сыграть тактически, чтобы минимизировать его отсутствие. Конечно, "Шахтер" – фаворит. Для футболистов "Виктории", впервые пробившихся в четвертьфинал Кубка Украины, это будет прекрасная возможность убедиться, чего они на самом деле стоят.
У кубковых соревнований, как известно, свои законы. Здесь порядок иногда бьет класс. Увидим, что из этого выйдет. Тем не менее, главное сыграть достойно с такой именитой командой, как "Шахтер", - сказал Бессмертный.
Напомним, матч "Виктория" - "Шахтер" состоится сегодня в Киеве и начнется в 15:00.
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