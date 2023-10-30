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Тренер Виктории перед матчем с Шахтером: Порядок иногда бьет класс

Кубок Украины
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Четвертьфинальный поединок Кубка Украины уже сегодня

Тренер Виктории перед матчем с Шахтером: Порядок иногда бьет класс

Фото: viktoriyafc

Новина українською

Главный тренер "Виктории" Анатолий Бессмертный поделился своими ожиданиями от противостояния c "Шахтером" в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

"Мы будем только номинальными хозяевами, ведь поединок состоится не в Сумах. У нас одна, но достаточно существенная потеря: из-за травмы не сможет помочь лидер атак Вадим Шаврин. Постараемся так сыграть тактически, чтобы минимизировать его отсутствие. Конечно, "Шахтер" – фаворит. Для футболистов "Виктории", впервые пробившихся в четвертьфинал Кубка Украины, это будет прекрасная возможность убедиться, чего они на самом деле стоят.

У кубковых соревнований, как известно, свои законы. Здесь порядок иногда бьет класс. Увидим, что из этого выйдет. Тем не менее, главное сыграть достойно с такой именитой командой, как "Шахтер", - сказал Бессмертный.

Напомним, матч "Виктория" - "Шахтер" состоится сегодня в Киеве и начнется в 15:00.

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В статье: Анатолий Бессмертный Шахтер (Донецк) Виктория (Сумы)
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Источник:
Sport.ua

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