Полесье - Александрия 0:0, по пенальти 4:3. Видео голов и обзор кубкового матча

В четвертьфинальном матче Кубка Украины "Полесье" на своем поле обыграло "Александрию". В основное время команды не смогли распечатать ворота. Экстратаймы также не помогли определить сильнейшего. Судьбу путевки в полуфинал решила серия пенальти. Более точными оказались хозяева поля.

Житомирский клуб не смог реализовать один 11-метровый удар - не забил Евгений Морозко. Полузащитник "Александрии" Юрий Копына попал в перекладину, еще один удар от Сергея Логинова потянул Денис Бойко. Решающий пенальти забил Артем Козак и вывел "Полесье" в полуфинал.

Кубок Украины, 1/4 финала

"Полесье" - "Александрия" 0:0 (4:3 по пенальти)