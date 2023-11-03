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Полесье - Александрия 0:0, по пенальти 4:3. Видео голов и обзор кубкового матча
В основное и дополнительное время голов не забивали
Фото: ФК Олександрія
В четвертьфинальном матче Кубка Украины "Полесье" на своем поле обыграло "Александрию". В основное время команды не смогли распечатать ворота. Экстратаймы также не помогли определить сильнейшего. Судьбу путевки в полуфинал решила серия пенальти. Более точными оказались хозяева поля.
Житомирский клуб не смог реализовать один 11-метровый удар - не забил Евгений Морозко. Полузащитник "Александрии" Юрий Копына попал в перекладину, еще один удар от Сергея Логинова потянул Денис Бойко. Решающий пенальти забил Артем Козак и вывел "Полесье" в полуфинал.
Кубок Украины, 1/4 финала
"Полесье" - "Александрия" 0:0 (4:3 по пенальти)
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