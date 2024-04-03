Пушич: Мы играли с очень сильным соперником, счастлив, что вышли в финал Кубка

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу своей команды над "Черноморцем" (4:1) в рамках 1/2 финала Кубка Украины.

– Хорошие эмоции, потому что, во-первых, очень хорошая игра, очень важная победа. Мы играли с очень сильным, хорошим оппонентом, а "Черноморец" именно такая команда. Мы вышли в финал, и я счастлив, что мы достигли такой цели.

– В течение месяца вы будете еще дважды играть с "Черноморцем" в чемпионате. Думаете, что сегодня игра была лучше, чем будет дальше в следующих играх?

– Очень трудно сказать. Вы ведь понимаете, что каждая игра – это своя история, энергия. Каждый матч не будет таким, как предыдущий, потому это очень специфический момент. Мы играем трижды с этим соперником в столь короткий отрезок времени. Все нужно делать шаг за шагом. Двигаться от матча к матчу, потому что, как я уже сказал, каждый матч – отдельная история.

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– Степаненко возвращается и проводит второй матч. Как вы оцените его игру?

– Очень счастлив, что он возвращается. Он был травмирован в течение зимней паузы. Он с каждым матчем добавляет и очень важен для нас, поэтому я счастлив, что он возвращается.

– В последних матчах Траоре выходит на поле со скамейки запасных. Какие у него шансы снова оказаться в старте?

– Траоре – игрок, возвращающийся после травмы. Он постепенно набирает свою форму и кондиции. К сожалению, у нас нет большого количества товарищеских матчей, где таким игрокам можно было бы давать больше времени. Но, я думаю, что придет время, когда он будет получать больше практики и вернется в качестве основного игрока.