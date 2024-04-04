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Штогрин - о матче с Шахтером: Расстроены. Хороший матч, хороший соперник
Черноморец без вариантов проиграл Шахтеру
instagram.com/fcchornomorets
Нападающий "Черноморца" Андрей Штогрин прокомментировал
– Проиграли, поэтому расстроены. Хороший матч, хороший соперник. Мы уважаем "Шахтер", спасибо им за игру.
В Одессе проанализируем, чего не хватило. Немного сели, нужно было играть выше и агрессивнее. К тому же соперник играл хорошо. Эмоции всегда плохие, когда проигрываешь.
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– На результат повлиял плотный график и дальние переезды "Черноморца"?
- Возможно. Но это не оправдание. Все равно нужно выходить на поле и играть.
Спасибо болельщикам. У нас много воюющих фанов. Спасибо им, спасибо ВСУ. Благодарю тех, кто приехал во Львов. Спасибо, что болели за нас.
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