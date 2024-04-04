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Штогрин - о матче с Шахтером: Расстроены. Хороший матч, хороший соперник

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Черноморец без вариантов проиграл Шахтеру

Штогрин - о матче с Шахтером: Расстроены. Хороший матч, хороший соперник

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Нападающий "Черноморца" Андрей Штогрин прокомментировал поражение своей команды от "Шахтера" (1:4) в рамках 1/2 финала Кубка Украины.

– Проиграли, поэтому расстроены. Хороший матч, хороший соперник. Мы уважаем "Шахтер", спасибо им за игру.

В Одессе проанализируем, чего не хватило. Немного сели, нужно было играть выше и агрессивнее. К тому же соперник играл хорошо. Эмоции всегда плохие, когда проигрываешь.

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– На результат повлиял плотный график и дальние переезды "Черноморца"?

- Возможно. Но это не оправдание. Все равно нужно выходить на поле и играть.

Спасибо болельщикам. У нас много воюющих фанов. Спасибо им, спасибо ВСУ. Благодарю тех, кто приехал во Львов. Спасибо, что болели за нас.

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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Михаил Черныш
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