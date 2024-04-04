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Полесье - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Полесье - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся
Во втором кубковом полуфинале встретятся "Полесье" и "Ворскла". Игра пройдет в Житомире на Центральном стадионе.
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В 1/4 финала житомиряне одолели "Александрию", а полтавчане были сильнее "Оболони". Вчера "Шахтер" разгромил "Черноморец" и вышел в финал турнира.
Матч начнется в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Кубок Украины. 1/2 финала
04.04.2024
Житомир. Центральный стадион
"Полесье" 18:00 "Ворскла"
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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