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Полесье - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено

Полесье - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полесье - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Во втором кубковом полуфинале встретятся "Полесье" и "Ворскла". Игра пройдет в Житомире на Центральном стадионе.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

В 1/4 финала житомиряне одолели "Александрию", а полтавчане были сильнее "Оболони". Вчера "Шахтер" разгромил "Черноморец" и вышел в финал турнира.

Матч начнется в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Кубок Украины. 1/2 финала
04.04.2024
Житомир. Центральный стадион
"Полесье" 18:00 "Ворскла"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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