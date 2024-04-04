Полесье - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Во втором кубковом полуфинале встретятся "Полесье" и "Ворскла". Игра пройдет в Житомире на Центральном стадионе.

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В 1/4 финала житомиряне одолели "Александрию", а полтавчане были сильнее "Оболони". Вчера "Шахтер" разгромил "Черноморец" и вышел в финал турнира.

Матч начнется в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Кубок Украины. 1/2 финала

04.04.2024

Житомир. Центральный стадион

"Полесье" 18:00 "Ворскла"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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