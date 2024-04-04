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Пушич: С кем сыграть в финале Кубка для меня значения не имеет

Кубок Украины

Тренер Шахтера - о матче с Черноморцем

Пушич: С кем сыграть в финале Кубка для меня значения не имеет

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог полуфинального матча Кубка Украины с "Черноморцем" (4:1), а также выступление Георгия Судакова.

"Для нас многое значит этот выход в финал Кубка Украины. Это шанс выиграть трофей. Считаю, что с нашей стороны была отличная игра, я очень счастлив. Нам противостоял хороший соперник, их стиль игры заслуживает уважения. Они сделали все, чтобы нас победить, но мы были с первых минут в игре, доминировали и создавали моменты. Пропустили гол, и с этим нужно работать.

Судаков? Я не люблю выделять игроков, но скажу, что игрока формирует команда, это командная работа. Конечно, его талант и стиль отыгрывают важную роль, но он тяжело работает на команду, и это очень важно. Считаю, что команда дает игроку развиваться. Судаков показал фантастическую игру, я очень им доволен. После замены я его поздравил с выступлением, но я всегда говорю, что радоваться или грустить нужно один день.

У нас скоро следующий матч, нужно концентрироваться на этом, и это касается Георгия тоже. С кем сыграть в финале для меня значения не имеет. Мы рады, что вышли в финал, а сейчас переключаемся на УПЛ. Было бы здорово выиграть Кубок, с нетерпением жду финала", – сказал Пушич.

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Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Георгий Судаков Марино Пушич
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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