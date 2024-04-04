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Путря: Судаков - топ. Желаю ему попасть в большой европейский клуб и чтобы там все сложилось

Кубок Украины
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Капитан Черноморца рассказал о матче с Шахтером

Путря: Судаков - топ. Желаю ему попасть в большой европейский клуб и чтобы там все сложилось

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Капитан "Черноморца" Илья Путря прокомментировал поражение своей команды от "Шахтера" (1:4) в рамках 1/2 финала Кубка Украины.

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– Конечно, мы разочарованы. Понимали, с кем мы играем. Знали, что будет очень тяжело. Но очень хотели выйти в финал. К сожалению, не удалось. Впереди работа над ошибками. У нас есть еще чемпионат, будем стараться финишировать там как можно выше.

– "Черноморец" пропустил быстрый гол, однако выдержал удар и впоследствии забил в стиле "Шахтера".

– Быстрый гол – это не так существенно. Мы всегда стремимся играть в свой футбол, вне зависимости от результата. Забили нам? Окей, играем дальше. "Черноморцу" все равно нужно было забивать, и мы это сделали. Отыгрались, провели неплохие десять минут. Но потом "Шахтер" заставил нас отойти, мы сели на свою половину поля. А в конце тайма получили досадный пенальти в раздевалку.

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– Контакт Владимира Салюка и Эгиналду, приведшего к пенальти, не был слишком очевиден без повтора. Что об этом эпизоде говорил ваш партнер?

– На матче работал VAR, поэтому нет смысла об этом говорить. Наверное, контакт был.

– Как остановить Георгия Судакова?

– Георгий – топ. Если давать ему простор, то мало шансов с ним справиться. Действительно, очень трудно ему противостоять. Судаков делает все на скорости. Он принимает очень нестандартные решения. Он два забил? Да? Классный футболист! Искренне желаю ему удачи, желаю попасть в большой европейский клуб и чтобы там все сложилось.

– Поединок проходил в будний день, но на трибунах "Арены Львов" было немало фанатов "Черноморца".

– Это очень нам помогало. Нам очень приятно. Благодарим наших болельщиков за то, что они преодолели такое расстояние, нашли возможность нас поддержать. Нам нужна их поддержка. Огромное спасибо! Простите, что мы не смогли выйти в финал.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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