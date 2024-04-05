Шищенко: Мы поддержали Будковского. Мы – одна команда, одна стая, которая идет вперед

Исполняющий обязанности главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко подвел итог полуфинального матча Кубка Украины с "Ворсклой" , в котором его команда проиграла 0:1.

– Чего не хватило для положительного результата?

- Забить пенальти. Затем, возможно, было бы дополнительное время, которое показало бы, кто был сегодня сильнее. Но нам не удалось его забить.

Это было великое путешествие для клуба и города, но, к сожалению, оно закончилось.

– Кто решал, что пенальти будет бить Будковский?

– Ребята сами решили. Мы назначаем перед игрой, кто будет бить пенальти, но Козака не было, поэтому Филипп взял на себя ответственность.

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Мы его поддержали, потому что с каждым бывает, что не забиваешь пенальти. Мы – одна команда, одна стая, которая двигается вперед. У нас обязательно будут победы.

- Почему такая низкая реализация у "Полесья" в целом?

– Я очень доволен вторым таймом. Тот футбол, который мы показали, который я хочу видеть, отвечал больше второму тайму, чем первому. Будем еще более агрессивными, будем еще больше атаковать, и голы придут.

– Почему не было агрессии в первом тайме?

– И у "Ворсклы" не было агрессии, когда был такой более сдержанный футбол. Во втором тайме "Ворскла" играла по счету, а нам нужно было отыгрываться. Мы перестроились в два нападающих, а потом и в три, потому что нам нужен был гол. Но не вышло.

– Что говорили подопечным во время воздушной тревоги?

– Да, мы говорили. У нас был опасный штрафной, мы из него вытеснили максимум. Был пенальти, но мы его не реализовали.