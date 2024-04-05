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"Вся команда работала на результат". Долганский - о выходе Ворсклы в финал Кубка Украины
Полтавский клуб минимально обыграл "Полесье"
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Главный тренер "Ворсклы" Сергей Долганский поделился эмоциями от победы над "Полесьем" (1:0) и выхода в финал Кубка Украины.
– Залогом успеха сегодня стала наша команда в целом. Коллектив отдал все силы и эмоции, и мы победили.
– Для вас это будет очередной финал Кубка. Есть легкое дежавю?
– Это совсем другие эмоции. Когда ты игрок, ты отвечаешь за себя, а сейчас – за всю команду. Раньше ты плыл на катере, а сейчас везешь пассажирский корабль. Это совсем другие ощущения и совсем другая ответственность. Это совсем не сравнивается.
– В матче с "Динамо" (1:5) вы не могли рассчитывать на дисквалифицированных игроков, а сегодня они вернулись. Уверенно чувствовали себя?
– Это игроки с большим жизненным и игровым опытом, они придали нам уверенности. Это было видно.
- Прокомментируйте гол Мякушко.
– Это командная игра. Это комбинация, в которой Мякушко просто поставил точку.
- Что говорили подопечным, когда за 10 минут до завершения основного времени началась воздушная тревога?
– Мы понимали, что после этого соперник устроит нашествие на наши ворота. Это и говорили игрокам. Оставалось 10 минут до решения судьбы этого матча и выхода в финал.
– Сегодня главный герой Исенко?
– Вся команда. Вся команда работала на результат. Просто некоторые исполнители сделали то, что они должны делать. Этого всего не было бы и без гола Мякушко, и без отбитого пенальти Исенко. Все молодцы.
- Вы научили Исенко отбивать пенальти?
– Спросите у него.
– Он не говорит. Говорит, что это секрет.
– Значит, это секрет, – сказал Долганский.
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