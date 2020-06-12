Дублеры
Дублеры - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ковалевцы сменили тренеров в молодежных командах
U-21 и U-19
Молодежную команду ковалевского "Колоса" (U-21) отныне будет возглавлять Владислав Савчук, а его помощником будет Андрей горчит. Оба до сих пор работали с U-19.
А во главе U-19 будет до недавнего времени игрок основной команды клуба Александр Поздеев, а его помощником стал Сергей Козырь (до этого времени был помощником наставника U-21).
Читайте также33-летний капитан Колоса завершил игровую карьеру
Об Андрее Костенко, который до сих пор возглавлял команду U-21, а также его помощнике - тренере вратарей Сергее Капусте клуб не сообщает ничего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Колос
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...