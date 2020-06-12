Ковалевцы сменили тренеров в молодежных командах

Молодежную команду ковалевского "Колоса" (U-21) отныне будет возглавлять Владислав Савчук, а его помощником будет Андрей горчит. Оба до сих пор работали с U-19.

А во главе U-19 будет до недавнего времени игрок основной команды клуба Александр Поздеев, а его помощником стал Сергей Козырь (до этого времени был помощником наставника U-21).

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Об Андрее Костенко, который до сих пор возглавлял команду U-21, а также его помощнике - тренере вратарей Сергее Капусте клуб не сообщает ничего.