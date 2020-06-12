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Ковалевцы сменили тренеров в молодежных командах

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(1 голосов)

U-21 и U-19

Ковалевцы сменили тренеров в молодежных командах
Новина українською

Молодежную команду ковалевского "Колоса" (U-21) отныне будет возглавлять Владислав Савчук, а его помощником будет Андрей горчит. Оба до сих пор работали с U-19.

А во главе U-19 будет до недавнего времени игрок основной команды клуба Александр Поздеев, а его помощником стал Сергей Козырь (до этого времени был помощником наставника U-21).

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Об Андрее Костенко, который до сих пор возглавлял команду U-21, а также его помощнике - тренере вратарей Сергее Капусте клуб не сообщает ничего.

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В статье: Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
Колос

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