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Команда Первой лиги устроила мини-сбор

Первая лига
(1 голосов)

До 28 декабря

Команда Первой лиги устроила мини-сбор
Новина українською

"Металлист 1925" устроил мини-сбор. Его цель - подтянуть физическое состояние.

Участие в сборе принимают футболисты, которые есть в Харькове. Игроки из других городов получили индивидуальный план подготовки, по которым сейчас и работают.

Всего на собрании проходят тренировки 14 футболистов. Среди них и нигерийский легионер команды Чидера Клит Анух, который зимнюю паузу решил провести в Украине.

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"Мы собрались на 5-6 дней, чтобы не делать слишком длительный зимний перерыв, - говорит наставник команды Андрей Демченко. - Хотим увидеть друг друга, улыбнуться, пожелать счастливого Нового года, немного втянуться, пробежаться и поиграть с удовольствием".

Сбор продлится до 28 декабря. А после каникул "Металлист 1925" в следующий раз соберется 20 января.

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В статье: Первая лига Андрей Демченко Металлист 1925 (Харьков) Чидера Клит Анух
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Источник:
ФутболNEWS

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