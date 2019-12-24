Команда Первой лиги устроила мини-сбор

"Металлист 1925" устроил мини-сбор. Его цель - подтянуть физическое состояние.

Участие в сборе принимают футболисты, которые есть в Харькове. Игроки из других городов получили индивидуальный план подготовки, по которым сейчас и работают.

Всего на собрании проходят тренировки 14 футболистов. Среди них и нигерийский легионер команды Чидера Клит Анух, который зимнюю паузу решил провести в Украине.

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"Мы собрались на 5-6 дней, чтобы не делать слишком длительный зимний перерыв, - говорит наставник команды Андрей Демченко. - Хотим увидеть друг друга, улыбнуться, пожелать счастливого Нового года, немного втянуться, пробежаться и поиграть с удовольствием".

Сбор продлится до 28 декабря. А после каникул "Металлист 1925" в следующий раз соберется 20 января.