Игорь Жабченко: В Первой лиге каждый может обыграть каждого

Главный тренер "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко подвел итоги осенней части чемпионата Первой лиги.

- Игорь Валентинович, с какими эмоциями возвращались в "Горняк-Спорт"? Насколько долго размышляли над предложением руководства?

- Сразу принял предложение, ведь уже соскучился по работе. Знал, что возвращаюсь в семью, где все для меня родное и близкое. Переполняли исключительно положительные эмоции. Приходил с желанием помочь команде в сложные времена.

- Что можете сказать об уровне Первой лиги? Насколько конкуренция в дивизионе отличается от тех времен, когда вы работали?

- Сейчас очень высокая конкуренция в Первой лиге, все команды более или менее равны по классу. Даже "Черкащина" может дать бой любому сопернику, несмотря на то, что команда находится на последней позиции. У нас с "Черкащиной" был очень сложный матч. В таком чемпионате играть интересно, каждый может обыграть каждого. Кто ожидал, что "Кремень" сможет крупно победить "Агробизнес"? В этом и интерес нынешней Первой лиги.

- Какие задачи на весеннюю часть сезона?

- К сожалению, последняя игра 2019 с "Кремнем" нас огорчила. Ставить перед собой максимальные задачи на каждую игру. Думаю, что "Рух", "Ингулец", "Металлист 1925" и другие коллективы еще не обеспечили себе путевку в Премьер-Лигу. Убежден, что команды, которые находятся внизу турнирной таблицы будут давать бой лидерам. А мы попробуем этим воспользоваться.

- У тренера, понятно же, отпуска и сейчас нет?

- Конечно, работаем над поиском футболистов. Появилось немного времени сделать плановую операцию, хочу поблагодарить за это столичного врача Виктора Костюка, который оперировал старую травму. И я уже через пять дней после операционного вмешательства готовлюсь к выходу на поле (улыбается). На самом деле, да, свободного времени даже сейчас нет и в начале января включаюсь серьезно в работу.