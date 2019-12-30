Первая лига
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Вратарь Черноморца Кожухарь тренируется на базе Шерифа
Парень будет играть в составе чемпиона Молдовы?
Голкипер "Черноморца" и молодежной сборной Украины Андрей Кожухарь тренируется на базе "Шерифа".
Кипер выложил в Инстаграме фото, где он находится на базе молдавского клуба.
Ранее сообщалось, что "Черноморцу" поступило выгодное предложение и поэтому клуб продаст 20-летнего футболиста в зарубежный клуб.
Напомним, что в этом сезоне Кожухарь в Первой лиге сыграл 12 матчей, в которых пропустил 14 голов и два поединка отстоял "на ноль".
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Источник:Инстаграм
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