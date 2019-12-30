Вратарь Черноморца Кожухарь тренируется на базе Шерифа

Голкипер "Черноморца" и молодежной сборной Украины Андрей Кожухарь тренируется на базе "Шерифа".

Кипер выложил в Инстаграме фото, где он находится на базе молдавского клуба.

Ранее сообщалось, что "Черноморцу" поступило выгодное предложение и поэтому клуб продаст 20-летнего футболиста в зарубежный клуб.

Напомним, что в этом сезоне Кожухарь в Первой лиге сыграл 12 матчей, в которых пропустил 14 голов и два поединка отстоял "на ноль".