Денис Кожанов признан игроком года в луцкой Волыни

Луцкая "Волынь" подвела итоги года. Лучшим футболистом команды стал форвард Денис Кожанов.

Голосование проводилось среди болельщиков на официальном сайте, а также на страницах в социальных сетях. Он сумел обогнать Сиаваши Хагназари и Сергея Симинина.

Кожанов отлично провел прошедший год. Он является одним из лучших бомбардиров первой лиги (12 голов), а также получил награду игрока месяца в октябре.

Сама "Волынь" сейчас занимает в ПФЛ второе место.