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Денис Кожанов признан игроком года в луцкой Волыни

Первая лига
(3 голосов)

И с этим поспорить трудно

Денис Кожанов признан игроком года в луцкой Волыни
UA-Футбол
Новина українською

Луцкая "Волынь" подвела итоги года. Лучшим футболистом команды стал форвард Денис Кожанов.

Голосование проводилось среди болельщиков на официальном сайте, а также на страницах в социальных сетях. Он сумел обогнать Сиаваши Хагназари и Сергея Симинина.

Кожанов отлично провел прошедший год. Он является одним из лучших бомбардиров первой лиги (12 голов), а также получил награду игрока месяца в октябре.

Сама "Волынь" сейчас занимает в ПФЛ второе место.

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В статье: Денис Кожанов Волынь (Луцк) Сиаваш Хагназари
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Источник:
ФК "Волынь"
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