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Денис Кожанов признан игроком года в луцкой Волыни
И с этим поспорить трудно
Луцкая "Волынь" подвела итоги года. Лучшим футболистом команды стал форвард Денис Кожанов.
Голосование проводилось среди болельщиков на официальном сайте, а также на страницах в социальных сетях. Он сумел обогнать Сиаваши Хагназари и Сергея Симинина.
Кожанов отлично провел прошедший год. Он является одним из лучших бомбардиров первой лиги (12 голов), а также получил награду игрока месяца в октябре.
Сама "Волынь" сейчас занимает в ПФЛ второе место.
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Источник:ФК "Волынь"
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