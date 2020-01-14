Руководство Оболони-Бровар надеется, что с новым главным тренером команда будет играть в более агрессивный футбол

Директор "Оболони-Бровар" Александр Резниченко рассказал о том, какие изменения в игре команды он хочет увидеть после прихода нового тренерского штаба во главе с Олегом Мазуренко.

"Тренерский штаб остается практически тот же, кроме главного тренера. Сегодня Мазуренко был представлен тренерскому составу, врачам, массажистам, администраторам. Все остается пока без изменений.

"Оболонь-Бровар" будет более агрессивна в нападении с новым тренером, будет больше моментов, будем играть в футбол, который будет нравиться болельщикам", – сказал Ризниченко.

Напомним, что Олег Мазуренко сменил у руля "пивоваров" Сергея Ковальца, под руководством которого команда заняла 6-е место в турнирной таблице после осенней части чемпионата.