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Минай проиграл свой второй спарринг на венгерском сборе
Украинцы минимально уступили Кишварде
Перволиговский "Минай", который проводит сбор в Венгрии, сегодня сыграл свой второй спарринг.
Соперником закарпатцев была "Кишварда", которая играет в элитном венгерском дивизионе.
Как сообщает официальный сайт "Миная", украинская команды смотрелась лучше, чем в спарринге с "Казинцбарцикой" (0:1), однако все равно проиграла с минмиальным счетом.
Единственный гол в середине второго тайма "Кишварда" забила в контратаке.
Следующий товарищеский матч "Минай" проведет уже завтра - в Дебрецене, тоже с командой Высшей лиги Венгрии.