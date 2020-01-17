Минай проиграл свой второй спарринг на венгерском сборе

Перволиговский "Минай", который проводит сбор в Венгрии, сегодня сыграл свой второй спарринг.

Соперником закарпатцев была "Кишварда", которая играет в элитном венгерском дивизионе.

Как сообщает официальный сайт "Миная", украинская команды смотрелась лучше, чем в спарринге с "Казинцбарцикой" (0:1), однако все равно проиграла с минмиальным счетом.

Единственный гол в середине второго тайма "Кишварда" забила в контратаке.

Следующий товарищеский матч "Минай" проведет уже завтра - в Дебрецене, тоже с командой Высшей лиги Венгрии.