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Минай проиграл свой второй спарринг на венгерском сборе

Первая лига
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Украинцы минимально уступили Кишварде

Минай проиграл свой второй спарринг на венгерском сборе
Новина українською

Перволиговский "Минай", который проводит сбор в Венгрии, сегодня сыграл свой второй спарринг.

Соперником закарпатцев была "Кишварда", которая играет в элитном венгерском дивизионе.

Как сообщает официальный сайт "Миная", украинская команды смотрелась лучше, чем в спарринге с "Казинцбарцикой" (0:1), однако все равно проиграла с минмиальным счетом.

Единственный гол в середине второго тайма "Кишварда" забила в контратаке.

Следующий товарищеский матч "Минай" проведет уже завтра - в Дебрецене, тоже с командой Высшей лиги Венгрии.

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В статье: ФК Минай Кишварда
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