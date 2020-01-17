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Черноморец усилился экс-хавбеком Николаева
Роман Попов стал моряком
Одесский "Черноморец" объявил о подписании контракта с полузащитником Романом Поповым.
Детали соглашения с 24-летним футболистом клуб не раскрывает.
Напомним, что в первой части сезона Попов играл за "Николаев", где в 16 матчах забил 1 гол.
Также ранее хавбек выступал за запорожский "Металлург" и кропивницкую "Зирку".
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Источник:Черноморец
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