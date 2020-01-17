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Черноморец усилился экс-хавбеком Николаева

Первая лига
(1 голосов)

Роман Попов стал моряком

Черноморец усилился экс-хавбеком Николаева
Новина українською

Одесский "Черноморец" объявил о подписании контракта с полузащитником Романом Поповым.

Детали соглашения с 24-летним футболистом клуб не раскрывает.

Напомним, что в первой части сезона Попов играл за "Николаев", где в 16 матчах забил 1 гол.

Также ранее хавбек выступал за запорожский "Металлург" и кропивницкую "Зирку".

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В статье: Черноморец (Одесса) Роман Попов
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Источник:
Черноморец

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