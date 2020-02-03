  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Демченко: Будут еще новички, которые сейчас решают вопросы по документам
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Демченко: Будут еще новички, которые сейчас решают вопросы по документам

Первая лига
(1 голосов)

Клуб ищет усиление на весну

Демченко: Будут еще новички, которые сейчас решают вопросы по документам
Новина українською

Главный тренер "Металлиста-1925" Андрей Демченко рассказал о возможных зимних новичках команды.

"У нас есть футболисты на просмотре, будут еще игроки, есть на карандаше, которые сейчас решают вопросы по документам.

Хочется точечно усилиться, не распыляться, а взять игроков, которые впишутся в нашу структуру и комфортно себя чувствовать в общем рисунке командной игры", – сказал Демченко.

Напомним, что "Металлист-1925" завершил осеннюю часть сезона на 7-м месте в Первой лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Демченко Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...