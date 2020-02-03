Первая лига
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Демченко: Будут еще новички, которые сейчас решают вопросы по документам
Клуб ищет усиление на весну
Главный тренер "Металлиста-1925" Андрей Демченко рассказал о возможных зимних новичках команды.
"У нас есть футболисты на просмотре, будут еще игроки, есть на карандаше, которые сейчас решают вопросы по документам.
Хочется точечно усилиться, не распыляться, а взять игроков, которые впишутся в нашу структуру и комфортно себя чувствовать в общем рисунке командной игры", – сказал Демченко.
Напомним, что "Металлист-1925" завершил осеннюю часть сезона на 7-м месте в Первой лиге.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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