Демченко: Будут еще новички, которые сейчас решают вопросы по документам

Главный тренер "Металлиста-1925" Андрей Демченко рассказал о возможных зимних новичках команды.

"У нас есть футболисты на просмотре, будут еще игроки, есть на карандаше, которые сейчас решают вопросы по документам.

Хочется точечно усилиться, не распыляться, а взять игроков, которые впишутся в нашу структуру и комфортно себя чувствовать в общем рисунке командной игры", – сказал Демченко.

Напомним, что "Металлист-1925" завершил осеннюю часть сезона на 7-м месте в Первой лиге.