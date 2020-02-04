Поворознюк: Зарплата в 30-40 000 грн в Первой лиге? Слишком много

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался об уровне зарплат в Первой лиге и своей системе премирования футболистов.

"30-40 000 грн зарплата в Первой лиге? Много. Должно быть 20 000 - 25 000 грн, ну 30 000 может кому-то. А то, что "сыплют" - 70 000, 80 000, 100 000 - это нереальные зарплаты. Я не понимаю, зачем", - удивляется господин Поворознюк.

Признался президент Ингульца и о системе премирования игроков.

"У нас есть плавающая "вилка": попадаешь в основной состав и играешь - получаешь +30% к зарплате, не попадаешь - минус 30% ...На тренировках бл...ть бутсы взлетают, головой в подкат идут - доказывают, что они хотят в основе быть. Это я понимаю, что есть стимул.

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Премиальные? Ребята, хотите в высшую лигу? Оно, видите, тоннель? В этом тоннеле - 10 миллионов. Выйдете - заберете, не дойдете - ну, бл...ть, так нет", - говорит Поворознюк.

Президент Ингульца сделал для себя вывод о футболе.

"Я понял, что вся суть только в тренере. Посмотрите на Лавриненко: из ничего слепил котлету. А теперь представьте, что ему есть из чего лепить! Я думаю, он слепил очень хороший коллектив, которому по силам тягаться в высшей лиге", - рассуждает Поворознюк.