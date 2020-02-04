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В Кремне назначен главный тренер

Первая лига
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Без приставки и.о.

В Кремне назначен главный тренер
Новина українською

Футболисты "Кремня" начали подготовку к сезону под руководством Владимира Прокопиненка.

У наставника кременчужан забрали приставку и.о., которую он получил в середине сентября, когда команду покинул главный тренер Игорь Столовицкий.

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Таким образом почти 5 месяцев Владимир Юрьевич выполнял обязанности главного тренера.

Владимиру Прокопиненку удалось за несколько месяцев извлечь игроков из психологической ямы, построить боеспособную команду, которая смогла давать отпор лидерам. Также наставник попал в символическую сборную тура как лучший тренер Первой лиги.

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Владимир Прокопиненко
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Источник:
ФК Кремінь

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