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В Кремне назначен главный тренер
Без приставки и.о.
Футболисты "Кремня" начали подготовку к сезону под руководством Владимира Прокопиненка.
У наставника кременчужан забрали приставку и.о., которую он получил в середине сентября, когда команду покинул главный тренер Игорь Столовицкий.
Таким образом почти 5 месяцев Владимир Юрьевич выполнял обязанности главного тренера.
Владимиру Прокопиненку удалось за несколько месяцев извлечь игроков из психологической ямы, построить боеспособную команду, которая смогла давать отпор лидерам. Также наставник попал в символическую сборную тура как лучший тренер Первой лиги.