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Черноморец объявил о подписании четырех новичков

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Пока что без Сикорского

Черноморец объявил о подписании четырех новичков
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Одесский "Черноморец" официально объявил о подписании четырех новых футболистах.

Клуб подписал защитника Андрей Слинкин и хавбеков Артура Авагимяна, Станислава Иваника и Кирилла Силича.

Напомним, что 22-летний Авагимян, который является воспитанником "Мариуполя", в последнее время защищал цвета армянского "Алашкерта".

28-летний Слинкин до недавнего времени выступал за "Николаев", но играл в "Черноморце" с 2008 по 2016 год.

29-летний Силич долгое время играл за различные прибалтийские клубы, а последним его местом работы был фарерский клуб "07 Вестур".

Ну и 19-летний Иваник начинал свой путь игрока именно в "Черноморце", играл за юношеские команды и сейчас вернулся в клуб.

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В статье: Андрей Слинкин Черноморец (Одесса) Кирилл Силич Артур Авагимян Станислав Иваник
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Источник:
ФК Черноморец

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