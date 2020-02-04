Черноморец объявил о подписании четырех новичков

Одесский "Черноморец" официально объявил о подписании четырех новых футболистах.

Клуб подписал защитника Андрей Слинкин и хавбеков Артура Авагимяна, Станислава Иваника и Кирилла Силича.

Напомним, что 22-летний Авагимян, который является воспитанником "Мариуполя", в последнее время защищал цвета армянского "Алашкерта".

28-летний Слинкин до недавнего времени выступал за "Николаев", но играл в "Черноморце" с 2008 по 2016 год.

29-летний Силич долгое время играл за различные прибалтийские клубы, а последним его местом работы был фарерский клуб "07 Вестур".

Ну и 19-летний Иваник начинал свой путь игрока именно в "Черноморце", играл за юношеские команды и сейчас вернулся в клуб.