Кремень назначил нового главного тренера

"Кремень" объявил имя нового главного тренера команды.

После того, как Владимир Прокопиненко покинул "Кремень", команду принял Сергей Свистун, который до этого был помощником главного тренера. Помогать Свистуну работать с командой будет Дмитрий Стойко.

Напомним, что Сергей Владимирович третий раз за всю историю возрожденного клуба будет возглавлять команду. Специалист возглавлял "Кремень" в 2003, 2008 и 2013-14 годах.

Также отметим, что после осенней части чемпионата Первой лиги "Кремень" с 16 очками идет на 13-м месте.