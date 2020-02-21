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Прикарпатье подписало двух полузащитников

Первая лига
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Два новичка в Ивано-Франковске

Прикарпатье подписало двух полузащитников
Новина українською

Перволиговское "Прикарпатье" подписал двух полузащитников - 24-летнего Андрея Вацебу и 19-летнего Олега Павлюка.

Условия соглашений сторон клуб не раскрывает.

Оба новичка являются воспитанниками Ивано-Франковского футбола и прошли с командой зимние сборы.

Предыдущим клубом Вацебы был шведский "Арамиск-Сирьонська", а Павлюк до недавнего времени выступал за молодежную команду "Прикарпатья".

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В статье: МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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