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Прикарпатье подписало двух полузащитников
Два новичка в Ивано-Франковске
Перволиговское "Прикарпатье" подписал двух полузащитников - 24-летнего Андрея Вацебу и 19-летнего Олега Павлюка.
Условия соглашений сторон клуб не раскрывает.
Оба новичка являются воспитанниками Ивано-Франковского футбола и прошли с командой зимние сборы.
Предыдущим клубом Вацебы был шведский "Арамиск-Сирьонська", а Павлюк до недавнего времени выступал за молодежную команду "Прикарпатья".
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Источник:Офіційний сайт Прикарпаття
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