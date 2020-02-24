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Мирон Маркевич посетил сбор Черноморца в Турции

Первая лига
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Мэтр остался доволен увиденным

Мирон Маркевич посетил сбор Черноморца в Турции
Новина українською

Одесский "Черноморец" продолжает работу на своем турецком сборе.

В воскресенье посетил сбор команды и заслуженный тренер Украины, а также отец головного тренера команды Мирон Маркевич.

"Я приятно удивлен увиденным. "Черноморец“ производит хорошее впечатление, несмотря на то, что команда фактически создавалась с нуля. Прошло чуть больше месяца, а уже виден настоящий коллектив. В составе много одесситов, что немаловажно. Конечно, надо еще очень прилично поработать и непременно усилиться для решения серьезных задач", - сказал Мирон Богданович.

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В статье: Мирон Маркевич Черноморец (Одесса) Остап Маркевич
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Источник:
ФК Черноморец

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