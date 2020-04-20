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Тренер Ингульца Лавриненко: Поворознюк - директор селекционного отдела клуба, я - заместитель

Первая лига
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Тренер рассказал о селекции клуба из Петрово

Тренер Ингульца Лавриненко: Поворознюк - директор селекционного отдела клуба, я - заместитель
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Главный тренер перволиговского "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал о том, как в клубе поставлена селекционная работа.

"У нас нет большого селекционного отдела. Директор селекционного отдела – Поворознюк, зам – Лавриненко. Это весь селекционный отдел, который у нас есть. Но в то же время нам удается подписать хороших футболистов.

Считаю, у нас в команде есть много футболистов высокого уровня – Ковалев, Акименко, Лупашко. Они были в свое время на слуху не только в Первой лиге, но и в Высшей", – сказал Лавриненко.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Александр Поворознюк
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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