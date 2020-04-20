Официально: Рух на 20% сократил зарплаты игрокам

Львовский "Рух" сократил зарплаты игрокам на 20%. Об этом заявил президент клуба Григорий Козловский.

Правда, данное решение не распространяется на арендованных игроков, перед которыми контрактные обязательства клуб выполняет в полном объеме.

По словам Козловского, решение о сокращении зарплаты было принято на общем собрании руководства и игроков, и на данный момент не является чем-то критическим как для клуба, так и для игроков.

Напомним, что по заявлениям Козловского, "Рух" является одним из самых стабильных в финансовом плане клубом не только в Первой лиге, но и в УПЛ.