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Официально: Рух на 20% сократил зарплаты игрокам

Первая лига
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Всем, кроме арендованных

Официально: Рух на 20% сократил зарплаты игрокам
Новина українською

Львовский "Рух" сократил зарплаты игрокам на 20%. Об этом заявил президент клуба Григорий Козловский.

Правда, данное решение не распространяется на арендованных игроков, перед которыми контрактные обязательства клуб выполняет в полном объеме.

По словам Козловского, решение о сокращении зарплаты было принято на общем собрании руководства и игроков, и на данный момент не является чем-то критическим как для клуба, так и для игроков.

Напомним, что по заявлениям Козловского, "Рух" является одним из самых стабильных в финансовом плане клубом не только в Первой лиге, но и в УПЛ.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Вацко Live

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