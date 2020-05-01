Кополовец: Впихнуть график Первой лиги можно, но уровень игры будет ниже нуля

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец объяснил нежелание клуба доигрывать чемпионат Первой лиги в сжатые сроки.

Это очень большие трудности для всех. Никакая из команд не имеет особого желания доигрывать этот чемпионат. Мы, футболисты, конечно, хотим вернуться к игре. Ведь два месяца дома - без матчей, тренировок.

Но здесь дело не только в позиции клуба. Но технически доиграть будет сложно. Без болельщиков очень хочется играть? Нет. Поэтому, на мой взгляд, этот чемпионат технически в рамки можно впихнуть, но его уровень будет ниже нуля.

А еще играть два дня на третий, выезды ...это ведь не только я говорю. То же говорят многие тренеры, Одесса, Николаев выступал. Нет никакой возможности играть этот чемпионат. Впихнуть можно, и мы согласимся с любым решением, но играть будет трудно.