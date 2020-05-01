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Кополовец: Впихнуть график Первой лиги можно, но уровень игры будет ниже нуля

Первая лига
(1 голосов)

В "Минае" - против доигрывания первенства

Кополовец: Впихнуть график Первой лиги можно, но уровень игры будет ниже нуля
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец объяснил нежелание клуба доигрывать чемпионат Первой лиги в сжатые сроки.

Это очень большие трудности для всех. Никакая из команд не имеет особого желания доигрывать этот чемпионат. Мы, футболисты, конечно, хотим вернуться к игре. Ведь два месяца дома - без матчей, тренировок.

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Но здесь дело не только в позиции клуба. Но технически доиграть будет сложно. Без болельщиков очень хочется играть? Нет. Поэтому, на мой взгляд, этот чемпионат технически в рамки можно впихнуть, но его уровень будет ниже нуля.

А еще играть два дня на третий, выезды ...это ведь не только я говорю. То же говорят многие тренеры, Одесса, Николаев выступал. Нет никакой возможности играть этот чемпионат. Впихнуть можно, и мы согласимся с любым решением, но играть будет трудно.

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В статье: Первая лига ФК Минай Минай карантин
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Источник:
Футбол News
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Комментарии (1)
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Байкал (Lviv)
01.05.2020 в 08:40
Міша,не включай дурачка. Якщо хочеш грати на раслабоні і з вболівальниками,то залишайтеся в першій лізі і на наступний сезон .
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