Защитник Миная приравнял уровень чемпионата Беларуси к Первой лиге Украины

Защитник "Миная" Максим Гавриленко рассказал, чем занимается во время карантина через Covid-19 и о пересмотре матчей чемпионата Беларуси.

Карантин Максима проходит дома в Одессе с детьми.

Успел уехать в Одессу, как говорится, в последний вагон успел. В тот же день все поезда отменили. Когда такая эпидемия в мире, то хочется, конечно, быть в этот момент с семьей. Понятия не имею, чтобы я делал без них в Ужгороде.

Стараюсь заниматься дома - в частности, хожу бегать на пляж на песке. Хорошо, что в Одессе погода хорошая и позволяет это делать. В остальное время занимаюсь детьми - они даже рады, что карантин, потому что это возможность побыть вместе. Поэтому на другое времени не хватает.

Разве что могу посмотреть чемпионат Беларуси. Кстати, понимаю, что там "Минай" выглядел бы очень прилично - уровень чемпионата как наша Первая лига. Кроме, конечно, лидеров - БАТЭ и "Динамо" из Бреста.