Металлист-1925 предлагает сыграть финальную пульку Первой лиги в Харькове

Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко поделился мнением о завершении сезона в Первой лиге.

О розыгрыше путевок за выход в УПЛ среди команд первой лиги, которые подали заявку на получение аттестата

"Это не предусмотрено регламентом. Если мы законопослушные люди, то нельзя каждый день, в каждом чемпионате нарушать регламент. Принимать его, а потом не придерживаться. Это тогда не закон, кому как захочется – так и делает.

Если будут приняты изменения в регламенте, то пожалуйста – мы принимаем участие, потому что хотим выйти в УПЛ. Вот подумал, это неплохая идея – собрать все клубы в одном городе, безо всяких разъездов и сыграть. У нас в Харькове три стадиона – "Металлист", "Динамо" и "Солнечный".

Все три готовы принять турнир такого уровня. Давайте такую финальную пульку в Харькове. Мы за. Если действовать по регламенту, то надо брать и играть, но со зрителями. Без зрителей – это вообще не футбол. Для кого все это происходит? Для футболистов и владельцев клубов?" – сказал Стороженко.