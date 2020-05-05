  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист-1925 предлагает сыграть финальную пульку Первой лиги в Харькове
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист-1925 предлагает сыграть финальную пульку Первой лиги в Харькове

Первая лига
(1 голосов)

Где есть три стадиона, которые способны принять матчи такого уровня

Металлист-1925 предлагает сыграть финальную пульку Первой лиги в Харькове
Новина українською

Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко поделился мнением о завершении сезона в Первой лиге.

Читайте такжеМакаров: Есть вариант разыграть путевку в УПЛ между клубами Первой лиги, которые подали заявку на аттестат

О розыгрыше путевок за выход в УПЛ среди команд первой лиги, которые подали заявку на получение аттестата

"Это не предусмотрено регламентом. Если мы законопослушные люди, то нельзя каждый день, в каждом чемпионате нарушать регламент. Принимать его, а потом не придерживаться. Это тогда не закон, кому как захочется – так и делает.

Если будут приняты изменения в регламенте, то пожалуйста – мы принимаем участие, потому что хотим выйти в УПЛ. Вот подумал, это неплохая идея – собрать все клубы в одном городе, безо всяких разъездов и сыграть. У нас в Харькове три стадиона – "Металлист", "Динамо" и "Солнечный".

Все три готовы принять турнир такого уровня. Давайте такую финальную пульку в Харькове. Мы за. Если действовать по регламенту, то надо брать и играть, но со зрителями. Без зрителей – это вообще не футбол. Для кого все это происходит? Для футболистов и владельцев клубов?" – сказал Стороженко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...