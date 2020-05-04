Макаров: Есть вариант разыграть путевку в УПЛ между клубами Первой лиги, которые подали заявку на аттестат

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о ситуации с возобновлением сезона в Первой и Второй лигах.

– Как вариант, рассматриваем закончить Вторую лигу, ведь там сыграно два круга. А в Первой разыграть путевку в УПЛ между клубами, которые подали заявку на аттестат в УПЛ. Но это пока еще не решено. Решения нет.

Пока приоритет – доиграть чемпионаты в том виде, в котором должны были изначально. Классический вариант. Но по ходу дела возможны разные варианты. Сейчас смотрим, анализируем информацию.

На этой неделе еще будет заседание рабочей группы: УПЛ, мы, УАФ и профсоюз. Насколько знаю, федерация готовит медицинский протокол, где расписаны все мероприятия до возобновления чемпионата и в его процессе.

- Насколько сложно финансово будет доиграть клубам Второй лиги и Первой, которые не претендуют на выход в УПЛ?

- Мы не понимаем условий. К примеру, во второй лиге есть "Буковина". Регион, в котором заболевших больше, чем в Киеве. У меня есть сомнения, что в этом регионе будет полностью снят карантин 22 мая. Это будет позже. Вопрос – что тогда делать с "Буковиной"?

Тут даже не финансовые моменты. Все команды готовы доигрывать сезон.

Читайте также Относительно тренировок. Правительство приняло решение о смягчении карантина

- А сколько неготово?

– Все готовы: и Первая, и Вторая лига. Просто некоторых смущает эта ситуация: карантин, риски. Да, все готовы сыграть, но есть небольшая неопределенность.

- Как считаете: нужно идти на риски или нет?

– Сложный вопрос. С учетом того, что статистика по заболеваемости в нашей стране неполная – тестов мало. Подозреваю, что мы просто не понимаем полной картины. Поэтому риски очень большие.

Для меня самое сложное – вот мы рестартуем, но что делать, если во время соревнований пойдет вспышка заболевания среди футболистов? Вопросов и рисков много, – сказал Макаров.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что заявки на аттестацию в УПЛ подали "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Металлист-1925" и "Черноморец".