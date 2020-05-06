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Спортдиректор Волыни: Если для Шахтера лучше играть 12 командами, то для Украины – 16 команд

Первая лига
(1 голосов)

Идеи Шахтера в Первой лиге не зашли

Спортдиректор Волыни: Если для Шахтера лучше играть 12 командами, то для Украины – 16 команд
Новина українською

Спортивный директор "Волыни" Валентин Кошельник поделился мнением о расширении УПЛ и доигрывании сезона.

О розыгрыше путевок за выход в УПЛ среди команд Первой лиги, которые подали заявку на получение аттестата

– Слышал, что такое "Ингулец" сказал – пусть говорят. Для этого есть федерация футбола и ПФЛ. Они должны решать, как это будет.

Если и брать эти 6 команд, то надо доиграть те матчи между нами, которые еще не доиграны. Посчитать первый и второй круг, и так определить. Так будут и выездные, и домашние матчи. Будет справедливо. Это надо садиться за стол переговоров, а не за спиной или в кулуарах, и выходить из этого кризиса.

Об отмене расширения УПЛ до 14 команд из-за форс-мажорных обстоятельств

– Если для "Шахтера" лучше играть 12 командами, то для Украины – 16 команд. Это на 100 футболистов больше основного состава команд. Больше игроков дублей и U-19. Чем больше футболистов, тем лучше развивается футбол и лучшие игроки в Украине.

В Беларуси играют больше футбольных матчей, так о чем мы говорим? – сказал Кошельник.

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В статье: Волынь (Луцк) Шахтер (Донецк) Валентин Кошельник
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Трибуна

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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
07.05.2020 в 00:27
За рік палкин буде кричати щоб було 10 команд ,я би тих хто прийняв рішення скоротити до 12 команд ростриляв вони вбили купа команд і чемпіонат ,але в нас якщо занести нормальну котлету то можна все
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