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Спортдиректор Волыни: Если для Шахтера лучше играть 12 командами, то для Украины – 16 команд
Идеи Шахтера в Первой лиге не зашли
Спортивный директор "Волыни" Валентин Кошельник поделился мнением о расширении УПЛ и доигрывании сезона.
О розыгрыше путевок за выход в УПЛ среди команд Первой лиги, которые подали заявку на получение аттестата
– Слышал, что такое "Ингулец" сказал – пусть говорят. Для этого есть федерация футбола и ПФЛ. Они должны решать, как это будет.
Если и брать эти 6 команд, то надо доиграть те матчи между нами, которые еще не доиграны. Посчитать первый и второй круг, и так определить. Так будут и выездные, и домашние матчи. Будет справедливо. Это надо садиться за стол переговоров, а не за спиной или в кулуарах, и выходить из этого кризиса.
Об отмене расширения УПЛ до 14 команд из-за форс-мажорных обстоятельств
– Если для "Шахтера" лучше играть 12 командами, то для Украины – 16 команд. Это на 100 футболистов больше основного состава команд. Больше игроков дублей и U-19. Чем больше футболистов, тем лучше развивается футбол и лучшие игроки в Украине.
В Беларуси играют больше футбольных матчей, так о чем мы говорим? – сказал Кошельник.