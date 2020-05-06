Спортдиректор Волыни: Если для Шахтера лучше играть 12 командами, то для Украины – 16 команд

Спортивный директор "Волыни" Валентин Кошельник поделился мнением о расширении УПЛ и доигрывании сезона.

О розыгрыше путевок за выход в УПЛ среди команд Первой лиги, которые подали заявку на получение аттестата

– Слышал, что такое "Ингулец" сказал – пусть говорят. Для этого есть федерация футбола и ПФЛ. Они должны решать, как это будет.

Если и брать эти 6 команд, то надо доиграть те матчи между нами, которые еще не доиграны. Посчитать первый и второй круг, и так определить. Так будут и выездные, и домашние матчи. Будет справедливо. Это надо садиться за стол переговоров, а не за спиной или в кулуарах, и выходить из этого кризиса.