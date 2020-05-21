Клубы Первой лиги решили не доигрывать чемпионат по регламенту

На совете ПФЛ, которыq проиходит сегодня в Киеве на стадионе "Оболонь", представители клубов Первой лиги голосовали за доигрывание чемпионата по регламенту в полном виде.

6 клубов проголосовали "за", 8 - "против", представитель еще 1 клуба "воздержался".

Поэтому чемпионат Украины в Первой лиге не будет доигран в полном виде.

Также ПФЛ обратится к каждому из клубов с опросом по формату завершения соревнований: провести мини-турнир за повышение в УПЛ и право остаться в лиге, оставить текущее турнирное положение или аннулировать результаты сезона.

Напомним, что соревнования в Первой лиге из-за карантина так и не возобновились после зимнего перерыва. Сейчас сыграно 19 туров.

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