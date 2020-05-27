ГФК Металлург обвинил ПФЛ в игнорировании его позиции на Совете лиг

Запорожский ГФК "Металлург" обратился с открытым письмом к ПФЛ за подписью директора Максима Лупашко. В нем клуб выразил недовольство решением Совета лиг о прекращении соревнований в связи с карантином. Также запорожцы ответили на опрос клубов.

ГФК Металлург выступает за доигрывание чемпионата. В клубе напомнили, что перед собранием Совета лиг присылали официальное письмо ПФЛ, где была озвучена позиция - отдать голос за полноценное доигрывание чемпионата. Также состоялась непосредственная беседа с директором ПФЛ Сергеем Макаровым, который пообещал учесть голос к общему результату опроса.

Но почему-то позицию нашего клуба руководство ПФЛ проигнорировало. Отсюда и следует возмущение нашего клуба и по итогам заседания Совета лиг, и отношением к нашему клубу.

Несмотря на это ГФК "Металлург" ответил на опросник от ПФЛ о вариантах обмена между Первой, Второй лигой и ААФУ.

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