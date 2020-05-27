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ГФК Металлург обвинил ПФЛ в игнорировании его позиции на Совете лиг

Первая лига
(3 голосов)

И предложил два варианта завершения чемпионата в Первой лиге

ГФК Металлург обвинил ПФЛ в игнорировании его позиции на Совете лиг
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Запорожский ГФК "Металлург" обратился с открытым письмом к ПФЛ за подписью директора Максима Лупашко. В нем клуб выразил недовольство решением Совета лиг о прекращении соревнований в связи с карантином. Также запорожцы ответили на опрос клубов.

ГФК Металлург выступает за доигрывание чемпионата. В клубе напомнили, что перед собранием Совета лиг присылали официальное письмо ПФЛ, где была озвучена позиция - отдать голос за полноценное доигрывание чемпионата. Также состоялась непосредственная беседа с директором ПФЛ Сергеем Макаровым, который пообещал учесть голос к общему результату опроса.

Но почему-то позицию нашего клуба руководство ПФЛ проигнорировало. Отсюда и следует возмущение нашего клуба и по итогам заседания Совета лиг, и отношением к нашему клубу.

Несмотря на это ГФК "Металлург" ответил на опросник от ПФЛ о вариантах обмена между Первой, Второй лигой и ААФУ.

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Мы выбираем вариант 2 (команды Первой лиги, занявшие 13 и 14, 15 и 16 места после 19-ти туров, остаются в Первой лиге). Если Совет Лиг принял решение остановить чемпионат, целесообразно было бы аннулировать текущие результаты, ведь впереди еще треть календарных матчей сезона.

В худшем случае приемлемым с точки зрения спортивного принципа может считаться вариант 1 с переходными матчами плей-офф между 15 и 16 командами Первой лиги и клубами Второй Лиги, занявшие третьи места в своих группах.

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В статье: Первая лига ПФЛ ГФК Металлург (Запорожье)
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Источник:
МФК Металург

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