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ГФК Металлург обвинил ПФЛ в игнорировании его позиции на Совете лиг
И предложил два варианта завершения чемпионата в Первой лиге
Запорожский ГФК "Металлург" обратился с открытым письмом к ПФЛ за подписью директора Максима Лупашко. В нем клуб выразил недовольство решением Совета лиг о прекращении соревнований в связи с карантином. Также запорожцы ответили на опрос клубов.
ГФК Металлург выступает за доигрывание чемпионата. В клубе напомнили, что перед собранием Совета лиг присылали официальное письмо ПФЛ, где была озвучена позиция - отдать голос за полноценное доигрывание чемпионата. Также состоялась непосредственная беседа с директором ПФЛ Сергеем Макаровым, который пообещал учесть голос к общему результату опроса.
Но почему-то позицию нашего клуба руководство ПФЛ проигнорировало. Отсюда и следует возмущение нашего клуба и по итогам заседания Совета лиг, и отношением к нашему клубу.
Несмотря на это ГФК "Металлург" ответил на опросник от ПФЛ о вариантах обмена между Первой, Второй лигой и ААФУ.
Мы выбираем вариант 2 (команды Первой лиги, занявшие 13 и 14, 15 и 16 места после 19-ти туров, остаются в Первой лиге). Если Совет Лиг принял решение остановить чемпионат, целесообразно было бы аннулировать текущие результаты, ведь впереди еще треть календарных матчей сезона.
В худшем случае приемлемым с точки зрения спортивного принципа может считаться вариант 1 с переходными матчами плей-офф между 15 и 16 командами Первой лиги и клубами Второй Лиги, занявшие третьи места в своих группах.