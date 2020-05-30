Василий Кобин тренирует Минай без лицензии. Но клуб может претендовать на Аттестат

Один из лидеров Первой лиги ФК "Минай" претендует на повышение в классе, при этом руководит игрой команды с тренерского мостика Василий Кобин, у которого нет лицензии, позволяющей работать наставником Первой лиги. Собственно, именно поэтому рядом с фамилией Кобина во всех документах указана приставка "и.о.".

Впрочем, известно, что клуб без специалиста с дипломом А не может претендовать на повышение в классе. Вот выдержка из регламента:

Статья 37. Главный тренер главной команды клуба 37.1. Претендент на аттестат должен назначить квалифицированного главного тренера клуба, который несет ответственность за подготовку футболистов клуба к матчам команд клуба. 37.2. Главный тренер команды клуба первой лиги должен иметь: a) действующую тренерскую А лицензию УЕФА.

Как стало известно UA-Футбол, тренерский штаб "Миная" укомплектован специалистом с соответствующей лицензией. Им является Николай Цымбал. Тренерскую лицензию А Николай Цымбал получил в сентябре 2019-го года. Поэтому "Минай" имеет право претендовать на Аттестат для участия в УПЛ.

Впрочем, в случае повышения в классе, в тренерском штабе должен быть специалист с лицензией "PRO". Таких у "Миная" пока нет.

Отметим, что Василий Кобин нынче проходит курсы для получения диплома категории В. Впрочем, на него руководство клуба возлагает не только тренерские функции, но и коммуникативные. Кобин должен представлять интересы клуба в публичном пространстве, ведь руководство клуба неохотно идет на контакт со СМИ.

Добавим, что Василий Кобин приступил к исполнению обязанностей главного тренера в июле 2019-го года. Первую часть текущего чемпионата Первой лиги "Минай" завершил на третьем месте и может быть одним из тех, кто повысится в классе в процессе расширения УПЛ. Однако пока сезон в Первой лиге приостановлен из-за эпидемии, вопрос обмена между лигами открыт.