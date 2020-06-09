Первая лига
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Арбитров и официальных наблюдателей Первой лиги проверят на COVID-19
Уже послезавтра
В четверг, 11 июня, в 5 городах Украины, Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре, состоится тестирование арбитров, ассистентов арбитра, наблюдателей УПЛ и Первой лиги ПФЛ на выявление COVID-19.
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А 15-17 июня в Доме футбола (Киев) состоится учебно-тренировочный сбор арбитров и ассистентов арбитра Первой лиги ПФЛ.
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Источник:Комітет арбітрів УАФ
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