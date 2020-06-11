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Спортдиректор Волыни: У нас самый большой бюджет в Первой лиге. В УПЛ, может, 4 клуба имеют такой бюджет

Первая лига
(1 голосов)

Лучане рассказали, почему они воздержались при голосовании

Спортдиректор Волыни: У нас самый большой бюджет в Первой лиге. В УПЛ, может, 4 клуба имеют такой бюджет
Новина українською

Спортивный директор "Волыни" Валентин Кошельник рассказал, почему луцкий клуб воздержался во время голосования за доигровку сезона в Первой лиги.

– "Волынь" воздержалась, потому что как все было, так и осталось. Никаких четких ответов по медицинскому протоколу нет. Если заходит три и больше человека – в регламенте этого нет. Поэтому так проголосовали. Дайте ответ, что будет. А у нас "может", "наверное". Дайте бумагу.

– Но вы готовы играть?

– А как вы думаете? "Волынь" имеет самый большой бюджет в Первой лиге. В УПЛ, может, 4 клуба имеют такой бюджет.

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В статье: Волынь (Луцк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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viajador (ФК Потіївка)
11.06.2020 в 19:05
М.у.д.а.к.и.
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hoy (Київ)
11.06.2020 в 18:59
Волынь имеет самый большой бюджет в Первой лиге и поэтому они ссыкуны,что б они там и остались
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Инспектор ( )
11.06.2020 в 18:49
Кто знает примерно зарплаты в Волыни?
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2020 в 18:47
Гнилая позиция...
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Инспектор ( )
11.06.2020 в 18:46
Ну и скоки бюджетик?
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