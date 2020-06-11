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Спортдиректор Волыни: У нас самый большой бюджет в Первой лиге. В УПЛ, может, 4 клуба имеют такой бюджет
Лучане рассказали, почему они воздержались при голосовании
Спортивный директор "Волыни" Валентин Кошельник рассказал, почему луцкий клуб воздержался во время голосования за доигровку сезона в Первой лиги.
– "Волынь" воздержалась, потому что как все было, так и осталось. Никаких четких ответов по медицинскому протоколу нет. Если заходит три и больше человека – в регламенте этого нет. Поэтому так проголосовали. Дайте ответ, что будет. А у нас "может", "наверное". Дайте бумагу.
– Но вы готовы играть?
– А как вы думаете? "Волынь" имеет самый большой бюджет в Первой лиге. В УПЛ, может, 4 клуба имеют такой бюджет.
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