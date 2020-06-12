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Нет никакой теории заговора: президент ПФЛ пояснил, почему журналистов не пустили на конференцию
Совещание прошло в закрытом режиме
В четверг 11 июня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась конференция клубов ПФЛ, на которой после длительных дискуссий было принято решение о возобновление чемпионата в Первой лиге.
Примечательно, что в чашу стадиона, где клубы вместе с чиновниками ПФЛ и УАФ обсуждали насущные вопросы, не пустили представителей СМИ. Причины случившегося в эфире ТК Футбол объяснил президент ПФЛ Сергей Макаров.
"Нет никакой теории заговора или стремления что-то кулуарно порешать. К сожалению, такая ситуация с коронавирусом.
НСК "Олимпийский" установил нам лимит на пребывание. Было бы несправедливо, если бы мы взяли несколько журналистов, одну камеру, а остальных – нет. Решили, что сначала мы принимаем решение, а потом – выходим к журналистам и все подробно объясняем.
Слова моего пресс-атташе, что это я лично решил не пускать журналистов? Он был не в курсе. За час до начала конференции нам поступил звонок от руководства НСК "Олимпийский". Они предупредили, что на стадион пустят не больше 50 человек, иначе конференция вообще не начнется. Понимаете, какой стоял выбор", – сказал Сергей Макаров.
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