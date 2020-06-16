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Ингулец, Минай и Металлист-1925 ответили на инициативу о трансляции матчей Первой лиги
На телеканалах Футбол
Представители клубов Первой лиги прокомментировали инициативу директора телеканалов Футбол 1/2/3 Александра Денисова о трансляции центральных матчей на телевидении.
Сергей Стороженко ("Металлист-1925"):
Я полностью поддерживаю предложение. Как в свое время говорили в УЕФА: "Если знаешь результат игры заранее - зачем тогда играть в футбол?». Если не будет честной борьбы, тогда нет смысла соревноваться".
Александр Поворознюк ("Ингулец"):
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Хочу поблагодарить Сашу Денисова за такую инициативу, чтобы в честной борьбе клубы смогли определить сильнейших. По моему мнению, этот шаг заслуживает большого уважения.
Василий Кобин ("Минай"):
Хорошая конкуренция сейчас в Первой лиге. Болельщик получит большое удовольствие от матчей. Мы согласны проводить матчи посреди недели, но должен быть нормальный календарь. Мы не можем проводить матчи с третьего дня на четвертый.