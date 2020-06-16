Ингулец, Минай и Металлист-1925 ответили на инициативу о трансляции матчей Первой лиги

Представители клубов Первой лиги прокомментировали инициативу директора телеканалов Футбол 1/2/3 Александра Денисова о трансляции центральных матчей на телевидении.

Сергей Стороженко ("Металлист-1925"):

Я полностью поддерживаю предложение. Как в свое время говорили в УЕФА: "Если знаешь результат игры заранее - зачем тогда играть в футбол?». Если не будет честной борьбы, тогда нет смысла соревноваться".

Александр Поворознюк ("Ингулец"):

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Хочу поблагодарить Сашу Денисова за такую ​​инициативу, чтобы в честной борьбе клубы смогли определить сильнейших. По моему мнению, этот шаг заслуживает большого уважения.

Василий Кобин ("Минай"):