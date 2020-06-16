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Ингулец, Минай и Металлист-1925 ответили на инициативу о трансляции матчей Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

На телеканалах Футбол

Ингулец, Минай и Металлист-1925 ответили на инициативу о трансляции матчей Первой лиги
Новина українською

Представители клубов Первой лиги прокомментировали инициативу директора телеканалов Футбол 1/2/3 Александра Денисова о трансляции центральных матчей на телевидении.

Сергей Стороженко ("Металлист-1925"):

Я полностью поддерживаю предложение. Как в свое время говорили в УЕФА: "Если знаешь результат игры заранее - зачем тогда играть в футбол?». Если не будет честной борьбы, тогда нет смысла соревноваться".

Александр Поворознюк ("Ингулец"):

Читайте такжеАлександр Денисов: Каналы Футбол готовы транслировать Первую лигу за свой счет

Хочу поблагодарить Сашу Денисова за такую ​​инициативу, чтобы в честной борьбе клубы смогли определить сильнейших. По моему мнению, этот шаг заслуживает большого уважения.

Василий Кобин ("Минай"):

Хорошая конкуренция сейчас в Первой лиге. Болельщик получит большое удовольствие от матчей. Мы согласны проводить матчи посреди недели, но должен быть нормальный календарь. Мы не можем проводить матчи с третьего дня на четвертый.

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В статье: Василий Кобин Сергей Стороженко Первая лига Александр Денисов телетрансляции ТК Футбол Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
16.06.2020 в 11:51
Ответ Васе Кобину. ВСЕ именно ВСЕ могут играть с третьего на четвертый день и даже через день. Вася, не мути воду, получишь по яй-цам
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Харьковчанин (Харків)
16.06.2020 в 11:36
Якщо стадіони зачинені, бо карантин, то трансляція - чудова ідея! Правда я і раніше дивився трансляція МХ25 бо на стадіон часто було йти лінь, дуже нецікавий футбол у нас.
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