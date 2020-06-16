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Новый тренер Руха пришел на первую тренировку в экипировке Боруссии. Клуб оперативно зафотошопил эмблему

Первая лига
(2 голосов)

Цвета все равно одинаковые

Новый тренер Руха пришел на первую тренировку в экипировке Боруссии. Клуб оперативно зафотошопил эмблему
Новина українською

Вчера в львовском "Рухе" состоялись довольно неожиданные тренерские перестановки.

Юрий Бакалов покинул пост главного тренера, а его место занял помощник Бакалова Иван Федык, а консультантом стал Мирон Маркевич.

Специалисты уже успели провести первую тренировку с командой, о которой клуб с помпой отчитался на своем сайте.

При этом оказалось, что Федык пришел на первую тренировку в клубных желто-черных цветах: однако если куртка тренера была брендирована под "Рух", то на штанах Ивана Зиновьевича красовалась эмблема дортмундской "Боруссии". Что, нужно сказать, довольно удобно, учитывая идентичные клубные цвета команд.

Впрочем, заметим оплошность, клуб быстро среагировал и зафототошопил на фото эмблему "Боруссии".

Правда, стоило ли? Ведь "Боруссия" это "Боруссия", а "Рух" — это "Рух"…

Новый тренер Руха пришел на первую тренировку в экипировке Боруссии. Клуб оперативно зафотошопил эмблему - изображение 1
Новый тренер Руха пришел на первую тренировку в экипировке Боруссии. Клуб оперативно зафотошопил эмблему - изображение 2

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Рух (Львов) Иван Федык
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