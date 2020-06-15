Рух объявил о назначении нового тренера и Маркевича

Львовский "Рух" официально объявил, что новым главным тренером стал Иван Федык, который ранее был ассистентом в штабе Леонида Кучука. Также подтвердилась информация о том, что Мирон Маркевич получит должность в клубе - экс-наставник "Карпат", "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины назначен консультантом.

Ранее стало известно, что Юрий Бакалов, который пришел на смену Леониду Кучуку зимой, покидает свой пост в связи с проблемами со здоровьем.

32-летний Иван Федык является уроженцем Дрогобыча, работал тренером в академии ФК "Карпаты" (2010-2012), "Севастополь" (2012-2013), "Краснодар" (Россия, 2013-2014), "Сталь" (2016-2017), "Ростов" (Россия, 2017-2018).

Мирон Маркевич, последним клубом которого был "Днепр", работал в Украинской ассоциации футбола. При этом он регулярно заявлял, что еще чувствует в себе силы работать тренером, однако команда должна ставить перед собой амбициозные цели.

Львовский "Рух", напомним, лидирует в Первой лиге и является одним из главных фаворитов в борьбе за путевку в Премьер-лигу.