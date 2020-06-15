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Рух объявил о назначении нового тренера и Маркевича

Первая лига
(4 голосов)

Мирон Богданович снова в клубном футболе

Рух объявил о назначении нового тренера и Маркевича
Новина українською

Львовский "Рух" официально объявил, что новым главным тренером стал Иван Федык, который ранее был ассистентом в штабе Леонида Кучука. Также подтвердилась информация о том, что Мирон Маркевич получит должность в клубе - экс-наставник "Карпат", "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины назначен консультантом.

Ранее стало известно, что Юрий Бакалов, который пришел на смену Леониду Кучуку зимой, покидает свой пост в связи с проблемами со здоровьем.

32-летний Иван Федык является уроженцем Дрогобыча, работал тренером в академии ФК "Карпаты" (2010-2012), "Севастополь" (2012-2013), "Краснодар" (Россия, 2013-2014), "Сталь" (2016-2017), "Ростов" (Россия, 2017-2018).

Мирон Маркевич, последним клубом которого был "Днепр", работал в Украинской ассоциации футбола. При этом он регулярно заявлял, что еще чувствует в себе силы работать тренером, однако команда должна ставить перед собой амбициозные цели.

Львовский "Рух", напомним, лидирует в Первой лиге и является одним из главных фаворитов в борьбе за путевку в Премьер-лигу.

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В статье: Мирон Маркевич Рух (Львов) Иван Федык
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Комментарии (13)
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Yurko-Zahid (Лаббок )
15.06.2020 в 18:14
Цей маневр з тренерами виглядає надзвичайно цікавим в тому плані, що реально серйозного фахівця прибирають з команди, щойно стало зрозуміло, що пролізти до вишки задурно не вийде і доведеться грати. Чи може хтось пояснити, що таке "консультант"? Чим конкретно займатиметься Маркевич? Той горопашний Федик буде хоч трохи головним тренером чи 100% "зіц-прєдсєдатель Фунт"?
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0
0
Bonus (Львів)
15.06.2020 в 16:50
Цікаво, що Козловський цього разу наплете, типу "Іван там був диверсант"...
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.06.2020 в 17:01
Ага,он разваливал футбол рашки.
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0
-1
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DMiT75 (Донецк)
15.06.2020 в 16:17
А вот интересно, почему "патриоты" не трогают Ивана Федыка. Значит футболистов уехавших играть в Россию объявляют предателями и исключают из СБУ. А Федык после 2014 практически постоянно находился в России : "Краснодар" (Россия, 2013-2014), "Сталь" (2016-2017), "Ростов" (Россия, 2017-2018)." И всё нормально, это же свой с Дрогобыча, а не из Донецка. Этим всё можно.
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+4
-3
dima1703 (Харьков-Николаев)
15.06.2020 в 16:27
Згоден з тобою на 100%. Всіх цих заробітчан треба гнати сраною метлою. Хай валять до тимощука та інших уродів! Та взагалі після того цирку що Рух, Минай та Волинь влаштували з продовженням першої ліги немає до них поваги
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+1
0
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Drovko (Lviv)
15.06.2020 в 18:10
а що Рух влаштував? Вони не проти грати далі по регламенту
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.06.2020 в 16:39
Им своё дерьмо не пахнет...
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+1
-3
Litb@rski (Кёльн)
15.06.2020 в 16:47
Как везде и всюду ...если очень хочется , тогда можно...
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+2
-3
Bonus (Львів)
15.06.2020 в 16:48
Немає жодної різниці з Дрогобича чи Донецька, якщо зрадник, то прописка в місті ні до чого
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+4
0
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Pacifist (Chiang Mai)
15.06.2020 в 16:57
Типичная донецкая манера дискуссии. Один вкинул, другой поддакнул -- консенсус, да? Мне, например, Иван Федык гораздо омерзительнее, чем упоротые украиноненавистники вроде вас, потому что вы хоть искренне ненавидите все украинское, не понимая, что это делает вас банальными нациками, а этот хитрожопый уроженец Дрогобыча действительно лицемерное овнецо. И я думаю, что со мной многие согласятся, но вам же уютнее расписать между собой, вброс-поддача-подтверждение, да-да, мы так и знали, что бандеровцы такие, как мы только что придумали...
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+3
-1
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Инспектор ( )
15.06.2020 в 17:03
Pacifist (Chiang Mai) согласен с тобой, но добавлю-если Козловский его берет то ведь и он дерьмецо. Как патриот Маркович будет с ним в одной команде?
+2
0
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andMOLIMEN (Львів)
15.06.2020 в 17:08
гриша козловський сєпар, як і його синок, тому такий вибір тренера мене не дивує
+1
0
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Drovko (Lviv)
15.06.2020 в 18:16
Инспектор ( ) по перше його не брали. Він уже був у тренерському штабі Кучука ще. По друге Маркевич, а не Маркович. І як він буде з ним в команді, то не твої проблеми
0
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