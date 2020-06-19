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СМИ: У нескольких игроков Руха диагностирован коронавирус

Первая лига
(1 голосов)

Ситуация с заболеваемостью во Львове не самая лучшая

СМИ: У нескольких игроков Руха диагностирован коронавирус
Новина українською

У нескольких игроков львовского "Руха" диагностирован коронавирус, сообщает Трибуна.

Футболисты сдавали тесты перед возобновлением Первой лиги, последний из которых дал несколько положительных результатов. Точное количество заболевших игроков пока неизвестно.

Напомним, что сезон в Первой лиге должен возобновиться на следующей неделе. "Рух" идет на первом месте в турнирной таблице. 24 июня команда должна принимать "АГробизнес".

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В статье: Рух (Львов) коронавирус
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
19.06.2020 в 21:52
Рух. Потом Волынь, потом Минай.
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0
-1
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Эйфоретик
19.06.2020 в 21:17
Рух в никуда...
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-1
Хмельничанин (Хмельницький)
19.06.2020 в 21:15
Що за спец писав статтю? Рух має приймати Агробізнес а не Авангард. Гравцям руху здоровя та найшвидшого видужання.
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