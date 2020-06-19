Первая лига
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СМИ: У нескольких игроков Руха диагностирован коронавирус
Ситуация с заболеваемостью во Львове не самая лучшая
У нескольких игроков львовского "Руха" диагностирован коронавирус, сообщает Трибуна.
Футболисты сдавали тесты перед возобновлением Первой лиги, последний из которых дал несколько положительных результатов. Точное количество заболевших игроков пока неизвестно.
Напомним, что сезон в Первой лиге должен возобновиться на следующей неделе. "Рух" идет на первом месте в турнирной таблице. 24 июня команда должна принимать "АГробизнес".
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Источник:Трибуна
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
19.06.2020 в 21:52
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Эйфоретик
19.06.2020 в 21:17
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-1
Хмельничанин (Хмельницький)
19.06.2020 в 21:15
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